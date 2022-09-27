Английский спортдиректор «Спартака», Италия в плей-офф Лиги наций, Мир РПЛ не остановят, Мешков получил назначение, Карлсен обвинил Ниманна в жульничестве и другие новости

1. Англичанин Пол Эшуорт стал новым спортивным директором «Спартака». Он работал в «Ростове» 17 лет назад. Новым главой совета директоров клуба стал вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын.

2. Лига наций. Англия сыграла 3:3 с Германией, уступая 0:2 к 72-й минуте, Италия победила Венгрию в гостях и вышла в плей-офф. Сборная Англии не побеждает уже 6 матчей подряд – это худшая серия команды почти за 30 лет.

Хвича Кварацхелия вновь забил: у него 5 голов в 6 матчах турнира.

3. Розыгрыш Мир РПЛ не приостановят в ближайшее время. В РФС считают, что футбол может стать «духоподъемной силой», пишет РБК.

4. КХЛ. «Спартак» уступил ЦСКА в овертайме, СКА обыграл «Торпедо», «Металлург» победил минское «Динамо», выиграв 7-й матч подряд с общим счетом 21:5.

5. Виталий Мешков обслужит матч «Спартак» – «Зенит» в Кубке России. Его не назначали на 2 тура РПЛ после ошибки в игре с «Динамо».

6. Объявили дату первого класико сезона: «Реал» и «Барселона» сыграют 16 октября, матч начнется в 17:15.

7. Криштиану Роналду не отзывал запрос на трансфер из «Манчестер Юнайтед». Он может попытаться уйти зимой, но клуб хочет его удержать.

8. Бюджет «Спартака» на зимние трансферы составит 15-20 млн евро.

9. Защитник «Барселоны» Рональд Араухо пропустит примерно 3 месяца и, скорее всего, не сыграет на ЧМ-2022. Клуб подтвердил, что 28 сентября игрок будет прооперирован. У Депая и де Йонга травмы мышц бедра, они выбыли на неопределенный срок. А вот Левандовски, Дембеле и Кристенсен вернулись в «Барселону» из сборных без травм.

10. Сборная России и РПЛ выразили соболезнования в связи со стрельбой в школе в Ижевске. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова также высказалась.

11. Баскетболистки сборной Мали подрались между собой после поражения от Сербии на ЧМ.

12. Рианна выступит в перерыве Супербоула-2023.

13. Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен обвинил американского гроссмейстера Ханса Ниманна в жульничестве.

14. Волейболисты Александр Бутько и Павел Мороз приняли добровольное отстранение за нарушение антидопинговых правил.

15. «Барселона» хочет купить Бернарду Силву летом, но для трансфера придется кого-то продать. «Ман Сити» просит минимум 80 млн евро за игрока.

16. НФЛ. 3-я неделя. «Тампа-Бэй» уступила «Грин-Бэй», «Атланта» выиграла у «Сиэтла» и другие матчи.

Цитаты дня.

Александр Усик – о языках на Украине: «Некоторые люди, когда слышат собеседника на русском, начинают: «Я вас не розумию». Нельзя этого делать»

Вероника Степанова: «Политические разногласия не должны мешать соревноваться. К нам нужно относиться так же, как к израильским спортсменам»

Авербух о программе Валиевой: «Творцы решили, что хотят высказаться о том, что их волнует. Не наше дело решать, кто на что имеет право»

Менелл о Второй мировой: «Если ее изучать, то знаешь, какой вклад внесли русские. Америка помогла, но не стала причиной победы»

Мама мальчика с аутизмом, чей телефон разбил Роналду: «Как он спит по ночам? Такое не может сойти с рук»

Азмун о протестах в Иране: «Позор вам за то, как легко вы убиваете. Если меня исключат из сборной, эта жертва не стоит даже волоса с головы иранской женщины»

Гендиректор «Севастополя»: «Клубы какой-то Медиалиги играют в Кубке России. Почему мы не играем?»

Степанова об интервью норвежским журналистам: «Идет борьба за умы, и мы обязаны в ней выиграть. Чем скорее поймут, что стеной из вранья нас не разделить, тем лучше»

Эрик Кантона: «Страны Европы настроены все более националистически. Иммигрантов всегда винят в плохие времена. После этого – мировая война»

Максим Ставиский: «Загитова растет в плане речи, комментариев. Ее минусы – это ее фишки, иногда они заставляют улыбнуться»