Чемпион WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Александр Усик выступил против языкового деления на Украине, хотя отметил, что государственный язык должен быть одним.

«У нас есть государство. Это государство – Украина. Язык – украинский, и все. Он должен быть государственный, один-единственный. А как люди разговаривают у себя дома, это совсем другое.

Некоторые люди, когда слышат собеседника на русском, начинают: «Я вас не розумию». Нельзя этого делать. Эти колебания с языками делаются специально. Если тебя будут заставлять что-то делать, то…

Происходящие события некоторых людей ничему не учат. Это печально. Такие вещи должны сильно менять, но этого не происходит.

Мне очень не нравится, когда люди начинают друг другу высказывать в плане: «А я вот сделал столько, а ты меньше». Идет такое разделение», – сказал Усик в интервью украинскому журналисту на ютюб-канале.

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