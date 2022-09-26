Эрик Кантона: «Страны Европы настроены все более националистически. Иммигрантов всегда винят в плохие времена. После этого – мировая война»

высказался о ситуации в мире.

«Вот уже более 10 лет, начиная с финансового кризиса 2008 года, после пандемии коронавируса, Франция становится все более националистической. Не только Франция. Многие страны. Великобритания. Германия. Венгрия. Италия. Испания. Это повсюду. Опасность вот в чем: в 1929 году случился кризис, а уже в 1933 году выборы выиграл Адольф Гитлер, а затем случилась мировая война.

Шаг за шагом мы становимся все более националистически настроенными, думая, что во всем виноваты иностранцы и иммигранты.

Это происходит из-за того, что никто не берет на себя ответственность. Поэтому все считают, что виноваты «слабые». Иммигранты всегда виноваты. Когда страна в порядке, то мы говорим, что это благодаря каждому ее жителю. Но когда наступают плохие времена, виноваты всегда иммигранты.

После этого – мировая война. Сегодня кажется, что крупные страны заинтересованы в мировой войне. Но вместо того, чтобы извлекать уроки из прошлого, мы полностью воспроизводим то, что уже происходило.

Я надеюсь, что мировой войны не будет. Я надеюсь на это. Но с каждым днем мы становимся к ней все ближе», – сказал бывший нападающий .