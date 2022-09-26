Хвича забил 5 голов в 6 матчах Лиги наций. До Холанд – 1 мяч

Хвича Кварацхелия забил за сборную Грузии во втором матче подряд.
Полузащитник «Наполи» реализовал пенальти на 19-й минуте в игре Лиги наций против Гибралтара (1:0, первый тайм).
Всего у 21-летнего хавбека уже пять голов в шести матчах Лиги наций.
В списке лучших бомбардиров турнира Хвича делит второе место с Владиславом Гутковским (Латвия) и Александаром Митровичем (Сербия), у которых также по пять забитых мячей.
Лидирует нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд с шестью голами.
В 9 матчах за «Наполи» в этом сезоне Кварацхелия забил 4 гола и отдал 3 результативных паса. Его статистика – здесь.