Хвича забил 5 голов в 6 матчах Лиги наций. До Холанд – 1 мяч

забил за сборную Грузии во втором матче подряд.

Полузащитник «Наполи» реализовал пенальти на 19-й минуте в игре Лиги наций против (1:0, первый тайм).

Всего у 21-летнего хавбека уже пять голов в шести матчах Лиги наций.

В списке лучших бомбардиров турнира Хвича делит второе место с Владиславом Гутковским ( ) и ( ), у которых также по пять забитых мячей.

Лидирует нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд с шестью голами.

В 9 матчах за в этом сезоне Кварацхелия забил 4 гола и отдал 3 результативных паса. Его статистика – здесь.