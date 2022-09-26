Англия не побеждает 6 матчей подряд впервые почти за 30 лет. Разница мячей на этом отрезке – 4:10

продлила серию без побед.

В заключительном матче групповой стадии Лиги наций команда тренера сыграла вничью с Германией (3:3).

Англичане не побеждают шесть матчей подряд: три поражения и три ничьих. Команда забила 4 гола и пропустила 10 на этом отрезке.

Англия два раза проиграла Венгрии (0:1, 0:4), а также уступила Италии (0:1). Три ничьих – против Германии (1:1, 3:3) и Италии (0:0).

В последний раз сборная Англии не побеждала в шести матчах кряду в 1993 году. В шестой игре на том отрезке англичане уступили (1:2) на турнире U.S. Cup.

Англичане еще по итогам прошлого тура вылетели в Лигу B Лиги наций.