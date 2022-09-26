по-прежнему нацелена на хавбека «Манчестер Сити» .

Как пишет Mundo Deportivo, четко дал руководству понять, что хочет видеть португальца в «Барсе» летом 2023 года. Боссы клуба тоже хотели бы видеть Бернарду в составе команды.

Хави хочет, чтобы в «Барсе» появился зрелый полузащитник, обладающий опытом игры в позиционный футбол, а также способный дать команде стабильность. Например, в апреле, когда Педри получил травму в матче против «Айнтрахта» (2:3), у «Барсы» начались проблемы. Поэтому Хави считает, что усиление центра поля необходимо.

Отмечается, что ситуация в «блаугране» не поменялась в сравнении с летним трансферным окном – чтобы подписать новичка, команде нужно будет продать кого-то из важных для команды игроков. В этом контексте важно будущее ветеранов «Барселоны» Серджи Бускетса, Жорди Альбы и Жерара Пике. Все они могут покинуть клуб следующим летом.

Бернарду – ключевой для Пепа Гвардиолы игрок, но «Ман Сити» готов рассмотреть вариант с продажей хавбека, так как его контракт с клубом действует до лета 2025 года. Игроку комфортно в Манчестере, но «Барселона» – это его мечта. Однако, как отмечается, Силву и его окружение разочаровало отношение «Барсы», так как два года подряд клуб просит хавбека проявить терпение и дождаться предложения о трансфере, а затем не делает его.

Минимальная сумма, за которую «Ман Сити» готов продать Бернарду, – 80 млн евро. С бонусами она может достичь примерно 100 млн евро. Такая цена обусловлена тем, что, отпустив Силву в «Барселону», столкнется с необходимостью поиска замены, а все игроки сопоставимого с Бернарду уровня стоят около 100 млн евро.

В этом сезоне 28-летний атакующий полузащитник забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи в 10 матчах за «горожан» во всех турнирах.

Полная статистика футболиста доступна здесь.