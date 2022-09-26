Степанова об интервью норвежским журналистам: «Идет борьба за умы, и мы обязаны в ней выиграть. Чем скорее поймут, что стеной из вранья нас не разделить, тем лучше»

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова объяснила цели общения с норвежскими журналистами.

Ранее интервью со Степановой опубликовало норвежское издание Dagbladet.

«Зачем я вообще трачу время на общение с норвежскими таблоидами? Теми самыми, что и раньше объективностью не отличались, а в последнее время вообще стали инструментами ненависти по отношению к России? Потому что идет борьба за умы, в том числе норвежские, и мы обязаны в ней выиграть.

Чем скорее обычные, нормальные люди там поймут, что мы живем рядом, что мы не исчезнем, не улетим на Марс и что стеной из вранья нас не разделить, тем лучше будет всем», – написала Степанова в телеграм-канале.

Вероника Степанова: «Политические разногласия не должны мешать соревноваться. К нам нужно относиться так же, как к израильским спортсменам»