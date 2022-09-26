Баскетболистки сборной Мали подрались между собой после поражения от Сербии

Две баскетболистки сборной Мали подрались между собой после поражения от команды Сербии (68:81) в матче чемпионата мира в Австралии.

В подтрибунном помещении в драку вступили Салимату Курума и Камите Элизабет Дабу. Их стали разнимать другие баскетболистки и члены тренерского штаба сборной Мали.

Африканская сборная потерпела четвертое поражение подряд на ЧМ-2022 (средняя разница – 30,2 очка) и потеряла шансы на выход в плей-офф.

В новом сезоне команды НБА будут совсем другими. От кого ждать прорыва, а на кого просто охота посмотреть?