Баскетболистки сборной Мали подрались между собой после поражения от Сербии

Теги происшествия видео сборная Мали жен сборная Сербии жен чемпионат мира-2022 жен Баскетбол

Две баскетболистки сборной Мали подрались между собой после поражения от команды Сербии (68:81) в матче чемпионата мира в Австралии.

В подтрибунном помещении в драку вступили Салимату Курума и Камите Элизабет Дабу. Их стали разнимать другие баскетболистки и члены тренерского штаба сборной Мали.

Африканская сборная потерпела четвертое поражение подряд на ЧМ-2022 (средняя разница – 30,2 очка) и потеряла шансы на выход в плей-офф.

В новом сезоне команды НБА будут совсем другими. От кого ждать прорыва, а на кого просто охота посмотреть?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные