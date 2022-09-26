Максим Ставиский: «Загитова растет в плане речи, комментариев. Ее минусы – это ее фишки, иногда они заставляют улыбнуться»

Теги Максим Ставиский сборная России женское катание Алина Загитова Спорт-Экспресс Ледниковый период Фигурное катание

Двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский оценил работу Алины Загитовой в качестве ведущей контрольных прокатов. 

— Загитова впервые на такую большую арену говорит в микрофон, без возможности переснять. Как вам ее работа?

— Она «Ледниковый период» уже провела не один. Прекрасная девочка, очень старается и растет в плане речи, комментариев.

Даже ее какие-то минусы, которые видны в ее речи — это ее фишки! Иногда они заставляют улыбнуться. Это же прекрасно.

Я желаю ей только успехов в этом плане. Она умничка! – сказал Ставиский. 

Вопросы, которые задает Загитова фигуристам – 🤦‍♂️. Туктамышева даже растерялась

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