Максим Ставиский: «Загитова растет в плане речи, комментариев. Ее минусы – это ее фишки, иногда они заставляют улыбнуться»

Двукратный чемпион мира в танцах на льду оценил работу в качестве ведущей контрольных прокатов.

— Загитова впервые на такую большую арену говорит в микрофон, без возможности переснять. Как вам ее работа?

— Она уже провела не один. Прекрасная девочка, очень старается и растет в плане речи, комментариев.

Даже ее какие-то минусы, которые видны в ее речи — это ее фишки! Иногда они заставляют улыбнуться. Это же прекрасно.

Я желаю ей только успехов в этом плане. Она умничка! – сказал Ставиский.

Вопросы, которые задает Загитова фигуристам – 🤦‍♂️. Туктамышева даже растерялась