Максим Ставиский: «Загитова растет в плане речи, комментариев. Ее минусы – это ее фишки, иногда они заставляют улыбнуться»

Двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский оценил работу Алины Загитовой в качестве ведущей контрольных прокатов.
— Загитова впервые на такую большую арену говорит в микрофон, без возможности переснять. Как вам ее работа?
— Она «Ледниковый период» уже провела не один. Прекрасная девочка, очень старается и растет в плане речи, комментариев.
Даже ее какие-то минусы, которые видны в ее речи — это ее фишки! Иногда они заставляют улыбнуться. Это же прекрасно.
Я желаю ей только успехов в этом плане. Она умничка! – сказал Ставиский.
Вопросы, которые задает Загитова фигуристам – 🤦♂️. Туктамышева даже растерялась