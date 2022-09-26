Карлсен обвинил Ниманна в читерстве: «Не хочу играть с людьми, которые неоднократно жульничали в прошлом, потому что не знаю, на что они способны в будущем»

Чемпион мира по шахматам обвинил американского гроссмейстера Ханса Ниманна в жульничестве.

«На Sinquefield Cup я принял беспрецедентное решение отказаться от участия в турнире после партии третьего тура против . Неделю спустя, во время , я сдался в игре против Ниманна, сделав всего один ход.

Я знаю, что мои действия расстроили многих в шахматном сообществе. Я разочарован. Я хочу играть в шахматы. Я хочу продолжать играть в шахматы на самом высоком уровне в лучших турнирах.

Я считаю, что жульничество в шахматах – это большая проблема и угроза игре. Я также считаю, что организаторы турниров и все те, кто заботится о неприкосновенности любимой нами игры, должны серьезно подумать об усилении мер безопасности и методов обнаружения читерства в шахматах за доской.

Когда Ниманн в последнюю минуту был приглашен на Sinquefield Cup, я серьезно подумывал о том, чтобы отказаться от турнира. Но все же решил играть.

Я считаю, что Ниманн обманывал больше, чем он публично признал. Его прогресс был необычным, по ходу нашей игры на Sinquefield Cup у меня сложилось впечатление, что он не был напряжен и даже полностью не концентрировался на игре в критических позициях, обыгрывая меня черными так, как, я думаю, только горстка игроков может сделать. Эта игра помогла изменить мою точку зрения

Мы должны что-то делать с читерством, и со своей стороны я не хочу играть против людей, которые неоднократно жульничали в прошлом, потому что я не знаю, на что они способны в будущем.

Есть еще кое-что, что я хотел бы сказать. К сожалению, в настоящее время я ограничен в том, что я могу сказать без разрешения Ниманна говорить открыто. До сих пор я мог говорить только своими действиями, и эти действия ясно заявляли, что я не желаю играть в шахматы с Ниманном.

Я надеюсь, что правда по этому поводу выйдет наружу, какой бы она ни была», – написал Карлсен в соцсети.

Карлсен сдался после двух ходов! Это была партия с Ниманном, которого подозревают в жульничестве в их предыдущем матче

«Если они хотят, чтобы я играл голым – я сделаю это». Новые детали с жульничеством в шахматах

Карлсен снялся с турнира после сенсационного поражения (первого за 53 партии) – похоже, соперник читерил. Как же ему это удалось?