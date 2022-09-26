Сборная России и РПЛ выразили соболезнования в связи со стрельбой в школе в Ижевске

выразила соболезнования в связи с трагедией в Ижевске.

Сегодня утром в школе №88 в Ижевске произошла стрельба. Следственный комитет сообщил о 13 погибших, среди них – семеро детей. Ранено 14 детей и 7 взрослых.

«Выражаем соболезнования семьям погибших и пострадавших во время стрельбы в ижевской школе №88. Скорбим», – сказано в сообщении сборной России.

К соболезнованиям присоединилась Мир РПЛ: «Соболезнуем родным и близким погибших сегодня в ижевской школе №88. Большая трагедия для всей страны, скорбим вместе с вами».