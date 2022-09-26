Авербух о программе Валиевой: «Творцы решили, что хотят высказаться о том, что их волнует. Не наше дело решать, кто на что имеет право»

Хореограф Илья Авербух оценил произвольную программу фигуристки Камилы Валиевой, посвященную Олимпиаде в Пекине.

«Фигурное катание – это спорт и искусство, а творение программы – часть искусства, оно не требует мнений. Творцы решили, что они хотят высказаться о том, что их волнует. Так было всю жизнь: каждый художник высказывается на ту тему, которая его будоражит. Я думаю, что не наше дело решать, кто на что имеет право.

Мне показалась программа достаточно интересной, она соответствует внутреннему настроению Камилы. Ей она подходит. Она выросла и повзрослела, я думаю, это новый шаг зрелой программы», – сказал Авербух.

«Рад был видеть, что наша сборная почти в полном объеме показала свои программы. Мне достаточно радостно, что очень хорошо прозвучала программа Лизы Туктамышевой, которую я ставил в этом сезоне, Миши Коляды. Каждая из программ получила много добрых откликов. Благодарю болельщиков, которые пришли на трибуны», – отметил хореограф.

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