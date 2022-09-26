Гендиректор «Севастополя»: «Клубы какой-то Медиалиги играют в Кубке России. Почему мы не играем?»

Гендиректор заявил о готовности крымских клубов играть в российских лигах.

– Как закончился футбольный форум в Евпатории месяц назад, где был в том числе исполняющий обязанности президента ФНЛ Наиль Измайлов, никто больше с нами не выходил на связь. Нам обещали, что приедет комиссия. Мы полностью готовы к прохождению анализа, лицензирования в ФНЛ.

– На чем тогда остановились?

– Они должны прислать в Крым комиссию, которая устроит проверку команд по лицензированию. На сегодня ничего этого нет. Как и нет никакой информации. Прошел месяц. Мы ждем эту комиссию.

Сейчас любительские клубы какой-то Медиалиги играют в Кубке России. Почему мы не играем?

Говорят, в командах выступают какие-то блогеры. Какие? Там играют футболист и молодые игроки, которые были в молодежных командах, – сказал .