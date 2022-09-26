подтвердила, что защитник перенесет операцию.

23-летний игрок будет прооперирован в Финляндии в среду, 28 сентября.

Араухо получил повреждение в товарищеском матче сборной Уругвая против Ирана (0:1).

У него был выявлен отрывной перелом в правом бедре – это отрыв частичек кости в месте прикрепления мышечного сухожилия.

«Барселона» не сообщает сроки восстановления уругвайца, однако инсайдеры и журналисты сходятся во мнении, что он пропустит примерно три месяца.

Таким образом, участие Араухо на , который стартует 20 ноября, крайне маловероятно, однако сам футболист приложит все усилия, чтобы успеть восстановиться.