Вероника Степанова: «Политические разногласия не должны мешать соревноваться. К нам нужно относиться как к израильским спортсменам»

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова высказалась об отстранении российских спортсменов от международных стартов.

«Хочу подчеркнуть, что мы никогда не умоляли, чтобы нам разрешили вернуться на мировую арену. Мы требуем это с момента нашего неправомерного отстранения в начале марта. Мы требуем, так как это наше полное право.

Политические разногласия не могут и не должны мешать спортсменам соревноваться друг с другом. Я рада, что все больше и больше людей в мире, включая представителей спорта, считают отстранение российских спортсменов неправильным с безнравственным и лицемерным. Нам должны разрешить вернуться на международные соревнования, и нам разрешат. Точка.

Если кто-то хочет бойкотировать меня на лыжных трассах, это должно быть его личным решением. Но, опять же, полагаю, что международный спорт не допускает бойкотов, даже против, например, израильских спортсменов. К нам, россиянам, нужно относиться так же, как к израильским спортсменам.

В этой ситуации все в проигрыше. Я продолжу отстаивать свое мнение, а мои критики пусть остаются при своем. Я не собираюсь внезапно исчезнуть или улететь на Марс, а вам не удастся построить стену между нами. Лучше вновь начать соревноваться на лыжных трассах, нежели спорить об этом в СМИ», – сказала Степанова в интервью норвежскому Dagbladet.

Он готовит Веронику Степанову, не сработался с Устюговым и видел антироссийскую пропаганду в Норвегии. Мы поговорили с тренером лыжников