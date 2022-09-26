Азмун о протестах в Иране: «Позор вам за то, как легко вы убиваете. Если меня исключат из сборной, эта жертва не стоит даже волоса с головы иранской женщины»

высказался о протестах в Иране.

В Иране уже неделю продолжаются протесты, начавшиеся после смерти 22-летней Махсы Амини, которую полиция нравов задержала за «неправильное» ношение хиджаба. Она умерла в больнице после того, как ее привезли туда из полицейского участка.

«По правилам национальной команды нам запрещается высказываться, пока не закончится сбор, но я больше не могу молчать.

Если за это меня исключат из сборной, эта жертва не стоит одного волоса с головы иранской женщины. Этот пост ни в коем случае не будет удален. Позор вам за то, как легко вы убиваете людей. Вперед, иранские женщины», – написал нападающий и сборной в инстаграме.

Сейчас все публикации в инстаграме Азмуна удалены, а вместо фотографии установлен черный фон.

Первые акции протеста в Иране начались 16 сентября, в день смерти девушки. С тех пор протесты охватили десятки городов.

По данным правозащитной организации Iran Human Rights (IHR), за время протестов погиб как минимум 31 человек – среди них были подростки, пожилые люди и одна 10-летняя девочка.