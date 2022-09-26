Лига наций. Англия против Германии, Италия в гостях у Венгрии

Сборная Англии примет Германию в 6-м туре Лиги наций.
Италия сыграет на выезде с Венгрией.
Групповой этап
6-й тур
- Дата проведения
- 26 сентября, 21.45, «Стадио Олимпико ди Серравалле»
- Дата проведения
- 26 сентября, 21.45, «Пушкаш Арена»
- Дата проведения
- 26 сентября, 21.45, «Виктория Стэдиум»
- Дата проведения
- 26 сентября, 21.45, «Rapid Arena»
- Дата проведения
- 26 сентября, 21.45, «Филипп II»
- Дата проведения
- 26 сентября, 21.45, «Под Горицом»
- Дата проведения
- 26 сентября, 21.45, «Уэмбли»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.