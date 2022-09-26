Лига наций. Англия против Германии, Италия в гостях у Венгрии

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Сборная Англии примет Германию в 6-м туре Лиги наций.

Италия сыграет на выезде с Венгрией.

Лига наций

Групповой этап

6-й тур

Сан-Марино – Эстония
Дата проведения
26 сентября, 21.45, «Стадио Олимпико ди Серравалле»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Венгрия – Италия
Дата проведения
26 сентября, 21.45, «Пушкаш Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Гибралтар – Грузия
Дата проведения
26 сентября, 21.45, «Виктория Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Румыния – Босния и Герцеговина
Дата проведения
26 сентября, 21.45, «Rapid Arena»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Северная Македония – Болгария
Дата проведения
26 сентября, 21.45, «Филипп II»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Черногория – Финляндия
Дата проведения
26 сентября, 21.45, «Под Горицом»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Англия – Германия
Дата проведения
26 сентября, 21.45, «Уэмбли»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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