Мир РПЛ не приостановят в ближайшее время. В РФС считают, что футбол может стать «духоподъемной силой» (РБК)

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Розыгрыш Мир РПЛ не будет приостановлен или отменен в ближайшее время.

Чемпионат России не приостановят в ближайшее время, сообщает РБК со ссылкой на источник в одном из клубов лиги, а также на собеседников в руководстве РПЛ и РФС.

Опрошенные заявили, что сложившаяся ситуация является беспрецедентной, но добавили, что в ближайшее время о приостановке или отмене чемпионата речи нет.

«Крайне сложно прогнозировать ситуацию. Футбол может стать мощной объединяющей духоподъемной силой», – сказал один из источников в РФС.

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