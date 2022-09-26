Мир РПЛ не приостановят в ближайшее время. В РФС считают, что футбол может стать «духоподъемной силой» (РБК)

Розыгрыш Мир РПЛ не будет приостановлен или отменен в ближайшее время.

Чемпионат России не приостановят в ближайшее время, сообщает РБК со ссылкой на источник в одном из клубов лиги, а также на собеседников в руководстве РПЛ и РФС.

Опрошенные заявили, что сложившаяся ситуация является беспрецедентной, но добавили, что в ближайшее время о приостановке или отмене чемпионата речи нет.

«Крайне сложно прогнозировать ситуацию. Футбол может стать мощной объединяющей духоподъемной силой», – сказал один из источников в .