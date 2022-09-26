У Депая и де Йонга травмы мышц бедра. Они выбыли на неопределенный срок

подтвердила, что Френки де Йонг и получили травмы.

Оба футболиста получили повреждения в расположении сборной Нидерландов на прошлой неделе.

У де Йонга по итогам медосмотра выявлено растяжение полусухожильной мышцы левого бедра.

У Депая диагностирована травма двуглавой мышцы левого бедра.

Оба футболиста выбыли из строя, сроки их восстановления «Барса» пока не сообщает.

Ранее «Барселона» объявила, что защитник Рональд Араухо перенесет операцию. Уругваец также получил травму в сборной.

Депай, Кунде, Де Йонг и еще два игрока «Барсы» сломались в Лиге наций. Под угрозой класико