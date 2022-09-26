не отзывал запрос на трансфер из .

Как пишет Manchester Evening News, зимой нападающий может попытаться вновь форсировать трансфер из «Ман Юнайтед» – запрос на трансфер он не отзывал.

Однако «МЮ» не может рассчитывать на и в долгосрочной перспективе, так как француз травматичен, а англичанин нестабилен. В связи с этим «Ман Юнайтед» постарается сделать все, чтобы удержать Роналду зимой.

Как отмечается, тренер Эрик тен Хаг хочет, чтобы «МЮ» приобрел нападающего на долгосрочную перспективу, который гарантированно забивал бы минимум по 15 голов за сезон.

Статистику 37-летнего нападающего можно изучить здесь.