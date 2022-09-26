Англичанин Эшуорт стал спортдиректором «Спартака». Он работал в «Ростове» 17 лет назад

Англичанин Пол Эшуорт стал новым спортивным директором «Спартака».

Пресс-служба московского клуба отмечает, что, помимо большого профессионального опыта, важную роль в назначении Эшуорта на должность сыграло отличное знание русского языка.

Фото: spartak.com

До Эшуорт работал в одном из клубов английской Лиги 1 (третий дивизион), где занимался скаутской деятельностью.

В ноябре прошлого года Эшуорт участвовал в переговорах между «Спартаком» и City Football Group. Тогда сообщалось, что владельцы «Манчестер Сити» планируют приобрести 20% акций красно-белых.

Эшуорт в 2005 году работал в . Его пригласили на должность спортивного директора, однако в двух матчах он был исполняющим обязанности главного тренера.

Также в разное время англичанин работал в клубах Латвии, Нигерии и Казахстана.

Новый спортдир «Спартака» – англичанин, который из-за договорняка ушел из «Ростова» 17 лет назад. Кто он такой?