Левандовски, Дембеле и Кристенсен вернулись в «Барселону» из сборных без травм

Три основных игрока «Барселоны» вернулись в клуб из сборных без травм.
Нападающий Роберт Левандовски, вингер Усман Дембеле и защитник Андреас Кристенсен прибыли в расположение сине-гранатовых.
Все они вернулись в «Барсу» без травм. Кристенсен присутствовал на сегодняшней тренировке и работал по индивидуальной программе.
Ранее стало известно, что в своих сборных получили повреждения Жюль Кунде, Мемфис Депай, Френки де Йонг и Рональд Араухо.
Депай, Кунде, Де Йонг и еще два игрока «Барсы» сломались в Лиге наций. Под угрозой класико