Левандовски, Дембеле и Кристенсен вернулись в «Барселону» из сборных без травм

Три основных игрока «Барселоны» вернулись в клуб из сборных без травм.

Нападающий Роберт Левандовски, вингер и защитник прибыли в расположение сине-гранатовых.

Все они вернулись в «Барсу» без травм. Кристенсен присутствовал на сегодняшней тренировке и работал по индивидуальной программе.

Ранее стало известно, что в своих сборных получили повреждения , , Френки де Йонг и .

Депай, Кунде, Де Йонг и еще два игрока «Барсы» сломались в Лиге наций. Под угрозой класико