Италия вышла в плей-офф Лиги наций

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Сборная Италии вышла в плей-офф Лиги наций.

Команда тренера Роберто Манчини выиграла группу 3 в Лиге А, в 6-м туре одержав победу над Венгрией (2:0).

Итальянцы набрали 11 очков, у венгров 10 баллов. Германия – третья с 7 очками, Англия заняла последнее место с 3 очками.

Ранее в полуфинал также вышли Хорватия и Нидерланды.

Последним участником плей-офф станет Португалия или Испания. Завтра они сыграют друг с другом в группе 2. Португальцы лидируют с 10 очками, Испания идет второй с 8 баллами.

Полуфиналы и финал пройдут в июне следующего года.

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