Италия вышла в плей-офф Лиги наций

Сборная Италии вышла в плей-офф Лиги наций.

Команда тренера выиграла группу 3 в Лиге А, в 6-м туре одержав победу над Венгрией (2:0).

Итальянцы набрали 11 очков, у венгров 10 баллов. Германия – третья с 7 очками, заняла последнее место с 3 очками.

Ранее в полуфинал также вышли и .

Последним участником плей-офф станет или Испания. Завтра они сыграют друг с другом в группе 2. Португальцы лидируют с 10 очками, Испания идет второй с 8 баллами.

Полуфиналы и финал пройдут в июне следующего года.