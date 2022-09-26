Италия вышла в плей-офф Лиги наций

Сборная Италии вышла в плей-офф Лиги наций.
Команда тренера Роберто Манчини выиграла группу 3 в Лиге А, в 6-м туре одержав победу над Венгрией (2:0).
Итальянцы набрали 11 очков, у венгров 10 баллов. Германия – третья с 7 очками, Англия заняла последнее место с 3 очками.
Ранее в полуфинал также вышли Хорватия и Нидерланды.
Последним участником плей-офф станет Португалия или Испания. Завтра они сыграют друг с другом в группе 2. Португальцы лидируют с 10 очками, Испания идет второй с 8 баллами.
Полуфиналы и финал пройдут в июне следующего года.