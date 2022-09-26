Вице-президент «Лукойла» Матыцын – новый глава совета директоров «Спартака». Он подтвердил назначение

Стало известно, кто вошел в новое руководство .

Об этом рассказал первый вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын, занявший пост председателя совета директоров «Спартака».

«Избран новый состав совета директоров. В него вошли топ-менеджеры «Лукойла» – специалисты в финансовой, юридической сфере, в вопросах корпоративного управления Павел Жданов, Иван Масляев и Евгений Хавкин, генеральный директор клуба и президент академии «Спартак» , а также независимые директора Олег Малышев и Юсуф Алекперов.

Нашей первоочередной задачей является создание более прозрачного коллегиального механизма принятия решений и распределения финансирования. При ее реализации мы будем опираться на управленческую модель «Лукойла», эффективность которой доказана 30-летней историей компании.

Понимая всю специфику, максимально тесно сотрудничаем с руководством клуба, анализируем информацию, как все устроено, какие есть первоочередные потребности. Параллельно решаем вопросы по ключевым направлениям деятельности «Спартака»: спортивная часть, медицинская, коммерческая, инфраструктурная, вопросы безопасности и корпоративного управления.

Уверен, что опыт и управленческие ресурсы «Лукойла» позволят сформировать для менеджмента клуба эффективную стратегию – базу для последующих преобразований в «Спартаке». Коллегиальное управление будет осуществляться с учетом мнения авторитетных футбольных экспертов», – сказал Матыцын.

Ранее председателем совета директоров «Спартака» был Леонид Федун.

22 августа объявил о покупке 100% акций «Спартака». Федун вышел из состава акционеров и сложил с себя полномочия президента клуба.

Англичанин Эшуорт стал спортдиректором «Спартака». Он работал в «Ростове» 17 лет назад