НФЛ. 3-я неделя. «Питтсбург» сыграет с «Кливлендом», «Баффало» встретится с «Майами» и другие матчи

С 23 по 27 сентября пройдут матчи третьей недели нового сезона НФЛ – «Питтсбург» сыграет с «Кливлендом», «Баффало» встретится с «Майами».
Регулярный чемпионат
3-я неделя
23 сентября
Питтсбург – Кливленд – 3:15
25 сентября
Нью-Орлеан – Каролина – 20:00
Хьюстон – Чикаго – 20:00
Канзас-Сити – Индианаполис – 20:00
Баффало – Майами – 20:00
Детройт – Миннесота – 20:00
Балтимор – Нью-Ингленд – 20:00
Цинциннати – Нью-Йорк Джетс – 20:00
Лас-Вегас – Теннесси – 20:00
Филадельфия – Вашингтон – 20:00
Джэксонвилл – Лос-Анджелес Чарджерс – 23:05
Лос-Анджелес Рэмс – Аризона – 23:25
Атланта – Сиэтл – 23:25
Грин-Бэй – Тампа-Бэй – 23:25
26 сентября
Сан-Франциско – Денвер – 3:20
27 сентября
Даллас – Нью-Йорк Джайентс – 3:15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Полное расписание NFL (НФЛ) на сезон-2022/2023
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