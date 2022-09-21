НФЛ. 3-я неделя. «Питтсбург» сыграет с «Кливлендом», «Баффало» встретится с «Майами» и другие матчи

С 23 по 27 сентября пройдут матчи третьей недели нового сезона – сыграет с , «Баффало» встретится с .

Национальная футбольная лига

Регулярный чемпионат

3-я неделя

23 сентября

25 сентября

– – 20:00

– – 20:00

– – 20:00

– – 20:00

– – 20:00

– – 20:00

– – 20:00

– – 20:00

– – 23:05

– – 23:25

– – 23:25

– – 23:25

26 сентября

– – 3:20

27 сентября

– – 3:15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Полное расписание NFL (НФЛ) на сезон-2022/2023

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