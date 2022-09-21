НФЛ. 3-я неделя. «Питтсбург» сыграет с «Кливлендом», «Баффало» встретится с «Майами» и другие матчи

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С 23 по 27 сентября пройдут матчи третьей недели нового сезона НФЛ«Питтсбург» сыграет с «Кливлендом», «Баффало» встретится с «Майами».

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Регулярный чемпионат

3-я неделя

23 сентября

ПиттсбургКливленд – 3:15

 

25 сентября

Нью-ОрлеанКаролина – 20:00

 

ХьюстонЧикаго  – 20:00

 

Канзас-СитиИндианаполис – 20:00

 

БаффалоМайами – 20:00

 

ДетройтМиннесота – 20:00

 

БалтиморНью-Ингленд – 20:00

 

ЦинциннатиНью-Йорк Джетс – 20:00

 

Лас-ВегасТеннесси – 20:00

 

ФиладельфияВашингтон – 20:00

 

ДжэксонвиллЛос-Анджелес Чарджерс – 23:05

 

Лос-Анджелес РэмсАризона – 23:25

 

АтлантаСиэтл – 23:25

 

Грин-БэйТампа-Бэй – 23:25

 

26 сентября

Сан-ФранцискоДенвер – 3:20

 

27 сентября

ДалласНью-Йорк Джайентс – 3:15

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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