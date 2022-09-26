Менелл о Второй мировой: «Если ее изучать, то знаешь, какой вклад внесли русские. Америка помогла, но не стала причиной победы»

высказался о вкладе русских в победу во Второй мировой войне.

«В Москве очень много пробок, на другой конец города долго ехать. Но это очень классный город, тут есть все, что только пожелаешь. Хочешь сходить на выставку или в зоопарк, куда угодно, тут все есть.

Нравится историческое искусство, период Второй мировой войны. Мне всегда это было интересно. Человек должен изучать свою историю или будет обречен ее повторить. Важно иметь хобби вне хоккея, чтобы у тебя было занятие, помимо игры. Иначе если в хоккее не идет, то, получается, и во всей жизни не идет.

Правда ли, что в Америке многие думают, что они сами выиграли эту войну? Нас учат, что союзные силы проигрывали до тех пор, пока США не присоединились. Наверное, поэтому люди и думают, что Америка выиграла.

Но если действительно изучать Вторую мировую, то знаешь, как много людей погибло, особенно русских, и какой вклад они на самом деле внесли в этой войне. Тогда начнешь понимать, что Америка помогла, но не стала причиной победы. Было два фронта – на одном сражались Британия и США, на другом – Россия», – сказал защитник .