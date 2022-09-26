Волейболисты Александр Бутько и Павел Мороз приняли добровольное отстранение за нарушение антидопинговых правил

Волейболисты Александр Бутько и приняли добровольное отстранение более четырех месяцев назад и во время рассмотрения их дела отбывают наказание.

Об этом рассказал генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола .

Бутько и Мороз сдали положительные допинг‑пробы во время «Финала шести» чемпионата России в 2014 году. Тогда волейболисты выступали за новосибирский «Локомотив».

«Они не признавали свою вину, есть такая процедура добровольного отстранения.

Спортсмен этим декларирует, что не собирается оспаривать решение Всемирного антидопингового агентства, но косвенно признает, что было нарушение, но не по его вине, а по неосторожности, либо по незнанию.

Грубо говоря, это такая сделка между спортсменами и комиссией. Соответственно, спортсмены ждут более мягкого решения.

Здесь по аналогии с Дмитрием Мусэрским, тогда он получил восемь месяцев вместо двух-трех лет. В этом случае срок дисквалификации начинается с того момента, как спортсмен принял добровольное отстранение, во время рассмотрения он уже отбывает наказание.

Уже прошло более четырех месяцев, не знаю, почему сейчас эта новость стала актуальной», — сказал Яременко.