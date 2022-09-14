«Бавария» вновь сильнее «Барсы», боснийцы выступают против матча с Россией, Неймар и Мбаппе все еще конфликтуют, британцам не дают исполнить гимн страны на ЛЧ и другие новости

1. Мюнхенское проклятье «Барсы» продолжилось очередным поражением от «Баварии» в группе ЛЧ. Каталонцы проиграли «Баварии» 5-й раз подряд, общий счет – 4:19. Дома мюнхенцы «Барсе» еще никогда не проигрывали. Для команды Хави это первое поражение в сезоне, у Левандовского прервалась голевая серия. После игры много говорили о неназначенном пенальти на Дембеле.

«Атлетико» неожиданно проиграл «Байеру» (Гризманн опять вышел после 60-й, но не затащил), «Ливерпуль» в концовке дожал «Аякс». Все результаты дня – здесь.

2. В Боснии продолжают выступать против игры с Россией. Пьянич боится произвести плохое впечатление, Лука Менало не лезет в политику, но выбор соперника все равно не одобряет. Азмир Хусич настаивает, что приложит все усилия для отмены игры.

3. Отношения Неймара и Мбаппе остаются напряженными, но Гальтье, назвавший бразильца художником, убедил звездных игроков не выносить конфликт на публику.

4. УЕФА не дал клубам из Великобритании исполнить национальный гимн перед домашними матчами ЛЧ. Однако дерзкие «Рейнджерс», похоже, запрет проигнорируют. Кстати, вы знали, что гимн ЛЧ – аранжировка произведения, под которое коронуют британских монархов?

5. В Фонбет Кубке России «Пари НН» победил «Химки» по пенальти – 5:3. У подмосковной команды 0 побед в 7 матчах после отставки Юрана, хотя Терюшков, судя по всему, опять жалеет, что тренера уволили. «Динамо», несмотря на раннюю травму Норманна, победило «Ахмат», которому отставка Талалаева тоже пока не помогает.

6. ЭСК РФС признала верными все решения судьи Иванова в матче ЦСКА – «Краснодар». Что скажут в правоохранительных органах?

7. Евробаскет-2022. 1/4 финала. Испания обыграла Финляндию, Германия выбила Грецию.

8. Защитника «Ман Сити» Бенжамена Менди признали невиновным по одному из обвинений в изнасиловании.

9. «Авангард» проиграл 5-й матч подряд на старте сезона КХЛ, хотя перебросал «Сибирь» 33:15. У «Трактора» уже 4-е поражение в 6 матчах, все результаты дня – здесь.

10. Фигуранты дела об убийстве босса баскетбольного «Видного» Шабтая Калмановича получили от 18 до 22 лет колонии строго режима.

11. Сборная Украины не выступит на чемпионате Европы по самбо из-за участия России и Беларуси.

12. Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в танцах на льду Габриэла Пападакис призналась, что сделала аборт во время ЧМ-2021, который их дуэт пропускал.

13. Власти Башкирии хотят отсудить у «Уфы» более 105 млн рублей. Чиновники считают, что деньги присвоил Газизов.

14. «ПСЖ» может продлить Месси и Рамоса на 2 года, если уровень их игры не упадет. Лео примет решение по завершении этого сезона.

15. Гран-при Монако не собираются убирать из календаря «Формулы-1».

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