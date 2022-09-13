«Ахмат» проиграл в первом матче после отставки Талалаева. У команды 2 поражения подряд и 4 в 6 последних матчах

«Ахмат» проиграл в первом матче после ухода тренера .

сегодня дома обыграло клуб из Грозного во 2-м туре Фонбет Кубка России (2:1). Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Талалаев был уволен 11 сентября, после домашнего поражения от «Пари НН» (1:3) в 9-м туре Мир РПЛ.

«Ахмат» набрал 11 очков в 9 турах. Следующий матч команда проведет 17 сентября – в Премьер-лиге против «Урала» на выезде. Сейчас с командой работает .

«Ахмат» уволил Талалаева. Ух, седьмая отставка за девять туров РПЛ