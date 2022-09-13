Вингер сборной Боснии Менало против матча с Россией: «Не хочу вмешиваться в политику, но моя позиция ясна»

Игрок сборной Боснии Лука Менало выступил против проведения товарищеского матча с Россией.

Игра назначена на 19 ноября.

«Моя позиция заключается прежде всего в том, что я не хочу вмешиваться в политические вопросы и что я просто не считаю себя компетентным человеком в этих вопросах.

Моя позиция ясна, и я против того, чтобы играть этот матч. Но я не могу быть тем человеком, который скажет, будет ли это правильно или нет, потому что, безусловно, есть гораздо более умные и значимые люди, чем я, и они должны понимать, что они делают.

Мое мнение известно», – сказал вингер загребского и сборной Боснии и Герцеговины.

Ранее против проведения матча сборных России и Боснии выступил Эдин Джеко. Миралем Пьянич заявил, что не примет в нем участие.

«Сделаю все, чтобы матч с Россией не состоялся». В Боснии и Герцеговине многие против товарняка