Гран-при Монако останется в «Формуле-1» еще на несколько лет (AMuS)

Гонку в Монте-Карло не уберут из календаря «Формулы-1» в ближайшем будущем.

Об этом сообщает журналист Auto Motor und Sport Тоби Грюнер. По его информации, Гран-при Монако останется в чемпионате как минимум на несколько лет.

Контракт на проведение этапа истекает в конце 2022 года. В последние месяцы появлялись слухи о том, что гонка может покинуть календарь, в переговоры с «Ф-1» пришлось вмешиваться правящему князю Монако Альберу II.

Нико Росберг: «Князь Альбер лично вмешался в переговоры с «Формулой-1» на проведение Гран-при Монако»

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