Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в танцах на льду Габриэла Пападакис сделала аборт во время ЧМ-2021, который их дуэт пропускал

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в танцах на льду призналась, что сделала аборт во время чемпионата мира-2021.

Пападакис, выступающая в паре с , пропускала тот турнир и вообще весь сезон-2020/21.

Об этом спортсменка рассказала в фильме Le couple de feu, съемки которого велись осенью 2021-го.

«Мне плохо из-за этого. Я все думаю: «Если бы Гийом и тренеры узнали, что я не смогу собраться – они бы впали в ярость». Когда стало совсем плохо и я пропустила тренировку, они дали мне немного времени, чтобы я разобралась со своими проблемами.

Потом они сказали: «Слушай, если ты собираешься выиграть Олимпиаду, нужно привести себя в чувство. Иначе мы все завершаем». Это было сказано не со зла, но меня приперли к стенке. Тогда я решила «выздороветь». Отчасти это сработало. Если бы они заметили, что я снова впадаю в прежнее состояние, это их отдалило бы, потому что я обещала, что возьму себя в руки.

Это не вопрос отсутствия поддержки, это скорее недостаток понимания. Когда я сказала, что не могу тренироваться, люди говорили: «Не не можешь, а не хочешь». Нет, я и правда не могла. Желание здесь ни при чем. Понять, что я перенесла, может лишь тот, кто пережил нечто подобное.

Это все началось год назад. Это совпало с моментом, когда я сделала аборт во время чемпионата мира. Можно сказать, что после этого все пошло под откос. Я объявила, что сделала аборт. Меня навестили, вроде все было нормально. По возвращении на каток мне сказали: не стоит об этом распространяться. Произошло что-то вроде глубокого отчуждения.

Думаю, тогда на меня накатила злоба, которую испытываешь, устав играть роль. Когда тошно от самого себя. Когда боишься осуждающих взглядов и уже устал скрываться. Когда я забеременела, то винила себя. Я же спортсменка, поэтому не имею права забеременеть. Сейчас мне это кажется нелепым. Но факт остается фактом – я думала именно так.

Я ждала две недели, чтобы признаться Гийому и тренерам. Сказала потому лишь, что выбора не было. «Разберись со своими проблемами» – был ответ. В спортивной среде до сих пор игнорируются вопросы, касающиеся ментального здоровья», – сказала Пападакис.

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Даже хорошо, что Пападакис и Сизерон проиграли в 2018-м. Оставшись ради Олимпиады-2022, они создали шедевры и изменили танцы