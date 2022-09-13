Греция вылетела с Евробаскета, проиграв Германии в 1/4 финала

Сборная Греции сенсационно проиграла сборной Германии в 1/4 финала Евробаскета-2022 со счетом 96:107.
Греция считалась одним из главных фаворитов турнира. Команда завершила групповой этап с показателями 5-0 и обыграла Чехию (94:88) в 1/8 финала.
За греческую сборную выступал двукратный MVP НБА, звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо.
Германия является одной из стран-хозяек Евробаскета. В команде также есть игроки НБА: Деннис Шредер, Даниэль Тайс и Франц Вагнер.
Яннис годами проваливался вместе со сборной Греции. Станет ли этот Евробаскет исключением?