Греция вылетела с Евробаскета, проиграв Германии в 1/4 финала

Сборная Греции сенсационно проиграла сборной Германии в 1/4 финала -2022 со счетом 96:107.

Греция считалась одним из главных фаворитов турнира. Команда завершила групповой этап с показателями 5-0 и обыграла Чехию (94:88) в 1/8 финала.

За греческую сборную выступал двукратный MVP НБА, звездный форвард .

Германия является одной из стран-хозяек Евробаскета. В команде также есть игроки : , Даниэль Тайс и Франц Вагнер.

Яннис годами проваливался вместе со сборной Греции. Станет ли этот Евробаскет исключением?