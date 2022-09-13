«Челси», «Сити» и «Рейнджерс» просили исполнить гимн Великобритании перед домашними матчами ЛЧ. УЕФА отказал

УЕФА не разрешила британским клубам исполнить национальный гимн перед матчами чемпионов.

, и «Рейджерс» обратились в с просьбой исполнить гимн Великобритании перед домашними матчами второго тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает Daily Mail. Эта просьба связана со смертью королевы Елизаветы II.

Союз ответил на запросы клубов отказом. Также в УЕФА сообщили, что перед матчами этих команд не будет исполнен гимн Лиги чемпионов, а в центре поля не будут растягивать баннер с логотипом турнира. Перед началом игр будет организована минута молчания, а игроки могут надеть траурные повязки.

Если клубы нарушат запрет на исполнение национального гимна, им грозит штраф.

Напомним, 14 сентября «Челси» дома сыграет с «Зальцбургом», «Манчестер Сити» – с «Боруссией», а встретятся с «Наполи».