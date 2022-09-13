Бенжамена Менди признали невиновным по одному из обвинений в изнасиловании

Бенжамен Менди признан невиновным по одному из обвинений в изнасиловании.

Королевский суд Честера вынес вердикт по одному из пунктов обвинения. Защитника признали невиновным в изнасиловании 19-летней девушки. Сторона обвинения утверждала, что инцидент произошел в июле прошлого года.

41-летний сообвиняемый Луи Саа Маттури также был признан невиновным по двум пунктам обвинения в изнасиловании и одному – в сексуальном насилии в отношении одной и той же женщины.

Судья Стивен Эверетт приказал присяжным снять с подсудимых обвинения по этим пунктам в связи с тем, что сторона обвинения не представила дополнительных доказательств.

Напомним, Менди вменяли в вину восемь эпизодов изнасилования, один эпизод насилия на сексуальной почве и одну попытку изнасилования. Суд продолжит рассмотрение дел по оставшимся пунктам обвинения.