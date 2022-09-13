Гальтье о Неймаре: «Художник, который много работает на команду. У него появилась осознанность»

Тренер похвалил форварда команды Неймара.

«По сравнению с предыдущим сезоном, когда Неймар реже выходил на поле и был не так эффективен, у него появилась осознанность. Неймар ставит перед собой очень большие цели. Он вовремя прибыл на предсезонку, у него была очень хорошая форма. Неймар был готов. Думаю, он хорошо работал в отпуске.

Мы со штабом быстро решили создать Неймару лучшие условия, чтобы он показывал максимум. Неймар создает моменты. Он раздает передачи, забивает. Это художник. Когда у него все хорошо с психологией и физикой, он отдает это команде. Поэтому Неймар и показывает такую игру.

Подчеркну важный момент, который я открыл для себя, став тренером «ПСЖ». Неймар – игрок, который много работает на команду. Это касается не только атаки, но и его желания вернуть мяч после потери», – сказал Гальтье перед матчем с Хайфа.

В этом сезоне 30-летний форвард забил 10 голов и отдал 7 результативных передач в 9 матчах сезона за «ПСЖ». Его статистику можно найти здесь.