«Барселона» проиграла впервые в сезоне – «Баварии» в Мюнхене

потерпела первое поражение в сезоне.

Команда тренера на выезде уступила «Баварии» (0:2) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Ранее каталонцы одержали пять побед и один раз сыграли вничью.

В Ла Лиге сине-гранатовые обыграли «Реал Сосьедад» (4:1), «Вальядолид» (4:0), «Севилью» (3:0), «Кадис» (4:0) и поделили очки с «Райо Вальекано» (0:0). В Лиге чемпионов была победа над «Викторией» Пльзень (4:1).

Дальше – домашний матч с «Эльче» 17 сентября.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.