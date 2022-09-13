«Матч с Россией – последнее, что нам нужно. Я защищал эту страну своим телом, сегодня готов защищать ее словом». Член исполкома Футбольного союза Боснии об игре

Член исполкома Футбольного союза Боснии и Герцеговины выступил против проведения матча с Россией.

Товарищеская игра между национальными командами назначена на 19 ноября.

– Этот матч – последнее, что нам нужно на данный момент. Потому что я думаю, что когда 90 процентов мира осуждают действия России против Украины, мы тоже должны придерживаться этого. Я не знаю, почему нас выбрали для проведения этого матча.

– Неужели нас выбрали не случайно?

– Согласен, это не случайно. Это не импульс, не... Этот матч нам нужен меньше всего.

Я защищал эту страну своим телом, поэтому сегодня я готов защищать ее словом. Я был первым, кто сказал, что сделаю все, чтобы эта игра не состоялась.

Одно можно сказать наверняка: в данный момент нам все это не нужно. В конце концов, почему мы не могли принять решение о матче с Россией после сентябрьских матчей сборной? – сказал Азмир Хусич в интервью Dnevni Avaz.

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