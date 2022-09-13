Станислава Константинова: «Фигурное катание не сравнить с футболом по популярности. До Олимпиады в Сочи на турнирах были полупустые трибуны»

Станислава Константинова сравнила популярность футбола и фигурного катания.

– Как думаешь, фигурное катание уступает футболу по популярности?

– По популярности фигурное катание нельзя сравнить с футболом. Фигурное катание начало пользоваться спросом у зрителей относительно недавно – с Олимпиады в . До этого на соревнованиях были полупустые трибуны. Плюс турниры по фигурному катанию освещают не так подробно, как футбольные матчи.

– Если бы вместимость ледовых арен была такой же, как футбольных стадионов, ходило бы больше людей на фигурное катание?

– Если бы арена была больше, то и наполняемость была бы соответствующей. Но проблема в том, что издалека фигурное катание смотреть невозможно – ничего не видно. На большие чемпионаты, конечно, стадион заполняются полностью. Но если смотреть на фигуриста с высокого ряда, ничего не поймешь.

– Можно ли в фигурное катание внедрить элементы культуры болельщиков футболистов?

– Поддержка перед выступлениями у нас на уровне. Болельщики и плакаты рисуют, и кричат, но во время выступления это может сбивать.

Мне, например, перед стартом нужна полная тишина, чтобы настроиться на выступление. Помню, на чемпионате Европы так сильно ревели трибуны перед окончанием моей программы, что я не слышала свою музыку и боялась пропустить ее окончание и получить за это снижение оценки. Но в любом случае мне было очень приятно получить такую колоссальную поддержку от фанатов.

Фигурное катание – высококоординационный вид спорта, и любое отклонение от привычки может навредить спортсмену, – сказала фигуристка.