Пьянич об отказе от матча с Россией: «Весь мир страдает, и мы должны играть с ними первыми? Давайте не будем производить плохое впечатление»

Теги Сборная России по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу высшая лига ОАЭ Миралем Пьянич Аль-Шарджа товарищеские матчи (сборные) Политика Футбол

Миралем Пьянич объяснил, почему отказался участвовать в матче Боснии и Герцеговины с Россией.

«Мне позвонил спортивный директор сборной и сказал, что есть возможность сыграть с Россией. Я ответил, что в данный момент с ними нет смысла играть. ФИФА и УЕФА отстранили их. Весь мир страдает от этой ситуации, и мы должны сыграть с ними первыми? Давайте не будем производить плохое впечатление.

Лично я ничего не имею против российских футболистов, но если все решили отказаться от игр с Россией, то мы тоже должны это сделать», – сказал полузащитник «Аль-Шарджа» в интервью DAZN.

«Сделаю все, чтобы матч с Россией не состоялся». В Боснии и Герцеговине многие против товарняка

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные