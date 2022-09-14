У Левандовского прервалась голевая серия из 5 матчей подряд за «Барсу» – против «Баварии» в Мюнхене

У Роберта Левандовского прервалась голевая серия из пяти матчей.

34-летний поляк не смог забить своей бывшей команде, «Баварии», в Мюнхене (0:2) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Роберт играл за «Баварию» с 2014 года, летом он перешел в «Барсу». Первые голы за каталонцев форвард забил во 2-м туре Ла Лиги – дубль против «Реал Сосьедад» (4:1).

Затем Левандовски забил два мяча «Вальядолиду» (4:0), один «Севилье» (3:0), три – «Виктории» Пльзень (5:1) и еще один «Кадису» (4:0).

Подробная статистика футболиста доступна здесь.