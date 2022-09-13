Месси определится с будущим в 2023-м. Решений до ЧМ не будет, несмотря на интерес «Барсы» и желание «ПСЖ» продлить контракт

определится с будущим в 2023 году.

Журналист Фабрицио Романо пишет, что форвард «ПСЖ» не собирается принимать решений по будущему в ближайшие недели или месяцы.

Сейчас Месси сконцентрирован на выступлениях в составе «ПСЖ», а также на подготовке к чемпионату мира, на котором он выступит со сборной .

Лео не будет принимать никаких решений до 2023 года, несмотря на желание продлить с ним контракт, а также на интерес со стороны «Барселоны».

Сообщалось, что парижане могут предложить форварду новый контракт сроком на два года, если уровень его игры не упадет. Срок действующего соглашения Месси с «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года.

В этом сезоне 35-летний форвард забил 4 гола и отдал 7 результативных передач в 9 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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