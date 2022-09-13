«ПСЖ» может продлить Месси и Рамоса на 2 года, если уровень их игры не упадет

может продлить контракты с 5 игроками, включая Лео Месси и .

По данным L’Équipe, французский клуб рассматривает возможность продления контрактов с защитниками Маркиньосом, Преснелем Кимпембе и Серхио Рамосом, хавбеком и нападающим .

Отмечается, что советник «ПСЖ» по спортивным вопросам Луиш Кампуш готов предложить Месси и Рамосу новые контракты сроком на два года. Это произойдет при условии, что уровень их игры не упадет.

Действующие контракты этих футболистов рассчитаны до лета 2023 года.

Как сообщается, переговоры с и Верратти о новых контрактах начались еще при прошлом спортивном директоре «ПСЖ» Леонардо. Бразилец был близок к подписанию соглашения сроком до 2027 года.

Если договоренности, достигнутые ранее, останутся в силе, то «ПСЖ» довольно быстро сможет продлить контракты с Маркиньосом и Верратти.