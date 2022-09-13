«ПСЖ» может продлить Месси и Рамоса на 2 года, если уровень их игры не упадет

«ПСЖ» может продлить контракты с 5 игроками, включая Лео Месси и Серхио Рамоса.
По данным L’Équipe, французский клуб рассматривает возможность продления контрактов с защитниками Маркиньосом, Преснелем Кимпембе и Серхио Рамосом, хавбеком Марко Верратти и нападающим Лионелем Месси.
Отмечается, что советник «ПСЖ» по спортивным вопросам Луиш Кампуш готов предложить Месси и Рамосу новые контракты сроком на два года. Это произойдет при условии, что уровень их игры не упадет.
Действующие контракты этих футболистов рассчитаны до лета 2023 года.
Как сообщается, переговоры с Маркиньосом и Верратти о новых контрактах начались еще при прошлом спортивном директоре «ПСЖ» Леонардо. Бразилец был близок к подписанию соглашения сроком до 2027 года.
Если договоренности, достигнутые ранее, останутся в силе, то «ПСЖ» довольно быстро сможет продлить контракты с Маркиньосом и Верратти.