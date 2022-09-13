Фигуранты дела об убийстве Шабтая Калмановича получили от 18 до 22 лет колонии строго режима

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Фигуранты дела об убийстве бизнесмена Шабтая Калмановича получили от 18 до 22 лет колонии строго режима.

Как сообщает «Коммерсант», Московский городской суд назначил 22 года Багаудину Костоеву, а также 20 и 18 лет Али Белхороеву и Батыру Тумгоеву.

На состоявшихся в понедельник завершающих процесс прениях сторон, где обсуждались последствия вынесенного присяжными вердикта, гособвинитель Мария Семененко попросила судью приговорить вероятных пособников убийцы Тумгоева и Белхороева соответственно к 24 и 25 годам колонии строгого режима, а предполагаемого киллера Костоева – к пожизненному заключению в колонии особого режима.

Убийство известного бизнесмена и спортивного мецената было совершено 2 ноября 2009 года в Москве. Тело Калмановича с множественными огнестрельными ранениями было обнаружено в автомобиле на Новодевичьем проезде. Водитель был ранен и выжил благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Собранные доказательства признаны коллегией присяжных заседателей достаточными для вынесения обвинительного вердикта.

Предполагаемых убийц Шабтая Калмановича признали виновными. Хотя ни заказчика, ни мотива преступления так и не выявили

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