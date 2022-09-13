Фигуранты дела об убийстве Шабтая Калмановича получили от 18 до 22 лет колонии строго режима

Фигуранты дела об убийстве бизнесмена Шабтая Калмановича получили от 18 до 22 лет колонии строго режима.

Как сообщает «Коммерсант», Московский городской суд назначил 22 года Багаудину Костоеву, а также 20 и 18 лет Али Белхороеву и Батыру Тумгоеву.

На состоявшихся в понедельник завершающих процесс прениях сторон, где обсуждались последствия вынесенного присяжными вердикта, гособвинитель Мария Семененко попросила судью приговорить вероятных пособников убийцы Тумгоева и Белхороева соответственно к 24 и 25 годам колонии строгого режима, а предполагаемого киллера Костоева – к пожизненному заключению в колонии особого режима.

Убийство известного бизнесмена и спортивного мецената было совершено 2 ноября 2009 года в Москве. Тело Калмановича с множественными огнестрельными ранениями было обнаружено в автомобиле на Новодевичьем проезде. Водитель был ранен и выжил благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Собранные доказательства признаны коллегией присяжных заседателей достаточными для вынесения обвинительного вердикта.

Предполагаемых убийц Шабтая Калмановича признали виновными. Хотя ни заказчика, ни мотива преступления так и не выявили