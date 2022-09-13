Терюшков сказал о Юране, что договаривались о долгосрочном сотрудничестве в «Химках». В августе он говорил о краткосрочном

Роман Терюшков изменил свою позицию об увольнении из «Химок».

В августе, после 4-го тура Мир , когда подмосковный клуб занимал седьмое место в таблице, Юран был отправлен в отставку.

Тогда депутат Госдумы РФ и член наблюдательного совета «Химок» заявил, что в клубе решили уволить тренера еще по окончании прошлого сезона: «У нас исторически была договоренность с Сергеем Николаевичем на краткосрочное сотрудничество. Честно сказать, это было взаимное решение, идем дальше. Это тяжелое решение, оно было принято еще по окончании прошлого сезона».

«Я не единожды предлагал совету учредителей клуба свою кандидатуру в лице Юрана. Не могу сказать, что его уход – трагедия. Не мог бы поддержать решения руководства в плане его ухода.

Как я всегда говорил, мы договаривались на длительный период сотрудничества. Для меня Сергей Николаевич – тот тренер, который добивался результата. Не так просто подобрать тренера после четырех туров», – сказал Терюшков сегодня.

после увольнения Юрана не могут выиграть 7 матчей подряд. Сегодня проиграли «Пари НН» по пенальти в Фонбет Кубке России. В Премьер-лиге клуб опустился на 13-е место.

Май: «Юран в «Химках» всерьез и надолго» vs август: «Мы говорили о некоем краткосрочном взаимодействии». Слова куратора «Химок» Терюшкова