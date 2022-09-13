Лига чемпионов. «Бавария» против «Барселоны», «Ливерпуль» примет «Аякс», «Интер» в гостях у «Виктории» Пльзень

«Бавария» примет «Барселону» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Тоттенхэм» сыграет со «Спортингом» на выезде, «Атлетико» примет «Байер», а «Ливерпуль» будет противостоять «Аяксу».
Лига чемпионов
2-й тур
Группа С
- Дата проведения
- 13 сентября, 19.45, «Доосан-Арена»
- Дата проведения
- 13 сентября, 22.00, «Альянц-Арена»
Группа А
- Дата проведения
- 13 сентября, 22.00, «Энфилд»
Группа В
- Дата проведения
- 13 сентября, 22.00, «БайАрена»
- Дата проведения
- 13 сентября, 22.00, «Драгау»
Группа D
- Дата проведения
- 13 сентября, 19.45, «Жозе Алваладе»
- Дата проведения
- 13 сентября, 22.00, «Оранж Велодром»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.