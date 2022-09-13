Лига чемпионов. «Бавария» против «Барселоны», «Ливерпуль» примет «Аякс», «Интер» в гостях у «Виктории» Пльзень

примет «Барселону» во 2-м туре группового этапа .

сыграет со на выезде, примет , а будет противостоять .

Лига чемпионов

2-й тур

Группа С

Группа А

Группа В

Группа D

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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