Лига чемпионов. «Бавария» против «Барселоны», «Ливерпуль» примет «Аякс», «Интер» в гостях у «Виктории» Пльзень

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«Бавария» примет «Барселону» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Тоттенхэм» сыграет со «Спортингом» на выезде, «Атлетико» примет «Байер», а «Ливерпуль» будет противостоять «Аяксу»

Лига чемпионов

2-й тур

Группа С

Виктория Пльзень Чехия – Интер Италия
Дата проведения
13 сентября, 19.45, «Доосан-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Бавария Германия – Барселона Испания
Дата проведения
13 сентября, 22.00, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Группа А

Ливерпуль Англия – Аякс Нидерланды
Дата проведения
13 сентября, 22.00, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Группа В

Байер Германия – Атлетико Испания
Дата проведения
13 сентября, 22.00, «БайАрена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Порту Португалия – Брюгге Бельгия
Дата проведения
13 сентября, 22.00, «Драгау»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Группа D

Спортинг Португалия – Тоттенхэм Англия
Дата проведения
13 сентября, 19.45, «Жозе Алваладе»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Марсель Франция – Айнтрахт Ф Германия
Дата проведения
13 сентября, 22.00, «Оранж Велодром»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы ЛЧ

Статистика ЛЧ

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Бавария
1.78 Бавария
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Ничья
4.40 Лига чемпионов УЕФА
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Барселона
3.75 Барселона
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