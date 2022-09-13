«Рейнджерс» вопреки запрету УЕФА исполнят гимн Великобритании перед матчем ЛЧ с «Наполи» в связи со смертью Елизаветы II

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«Рейнджерс» поставят гимн Великобритании перед матчем Лиги чемпионов вопреки запрету УЕФА.

Матч «Рейнджерс» – «Наполи» был перенесен с 13 на 14 сентября в связи с траурными мероприятиями из-за смерти королевы Великобритании Елизаветы II. При этом итальянских фанатов на игру не пустят.

«Челси», «Сити» и «Рейнджерс» просили разрешить им исполнить гимн Великобритании перед домашними матчами ЛЧ, но УЕФА отказал. Перед матчами этих команд не будет исполнен гимн Лиги чемпионов, а в центре поля не будут растягивать баннер с логотипом турнира. Перед началом игр будет организована минута молчания, а игроки могут надеть траурные повязки. 

Как сообщает журналист Daily Mail Майк Киган, шотландский клуб проигнорирует запрет Союза европейских футбольных ассоциаций и после минуты молчания исполнит национальный гимн на стадионе «Айброкс» в Глазго.

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