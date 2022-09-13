Власти Башкирии хотят отсудить у «Уфы» более 105 млн рублей. Чиновники считают, что деньги присвоил Газизов (Mash Batash)

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С «Уфы» хотят взыскать более 105 млн рублей.

На сайте Арбитражного суда Республики Башкортостан появилась информация о том, что акционерное общество «Региональный фонд» подало в суд на «Уфу» с целью взыскания 105 миллионов 609 тысяч рублей.

Как пишет телеграм-канал Mash Batash, в прошлом году глава республики Радий Хабиров подписал план господдержки клуба, однако деньги, выделенные на выплату зарплат и налогов, а также на покрытие расходов на выездные матчи, пропали.

В руководстве республики уверены, что деньги присвоил Шамиль Газизов. В связи с этим сумму потребовали вернуть в бюджет. 

Источник Mash Batash сообщил, что «Уфа» больше не получает господдержку, а миллионы от продажи нападающего Гамида Агаларова «испарились».

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