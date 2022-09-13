Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Пари НН» против «Химок», «Динамо» примет «Ахмат», «Зенит» и ЦСКА проведут матчи в среду

«Динамо» примет «Ахмат» во 2-м туре Фонбет Кубка России.
Также во вторник «Химки» сыграют с «Пари НН».
В среду «Локомотив» примет «Краснодар», «Зенит» сыграет с «Крыльями Советов» на выезде.
В четверг тур завершится матчем «Спартак» – «Факел».
Путь РПЛ
2-й тур
- Дата проведения
- 13 сентября, 15.00, «Стадион Нижний Новгород»
- Дата проведения
- 13 сентября, 17.30, «ВТБ Арена»
- Дата проведения
- 14 сентября, 15.00, «стадион Локомотив»
- Дата проведения
- 14 сентября, 15.00, «Олимпийский стадион Фишт»
- Дата проведения
- 14 сентября, 17.30, «Самара-Арена»
- Дата проведения
- 14 сентября, 17.30, «Ростов-Арена»
- Дата проведения
- 14 сентября, 17.30, «ВЭБ Арена»
- Дата проведения
- 15 сентября, 17.30, «Открытие Банк Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Статистика Фонбет Кубка России