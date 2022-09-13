Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Пари НН» против «Химок», «Динамо» примет «Ахмат», «Зенит» и ЦСКА проведут матчи в среду

примет во 2-м туре Фонбет Кубка России.

Также во вторник сыграют с .

В среду примет , сыграет с «Крыльями Советов» на выезде.

В четверг тур завершится матчем – .

Путь РПЛ

2-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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