Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Пари НН» против «Химок», «Динамо» примет «Ахмат», «Зенит» и ЦСКА проведут матчи в среду

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«Динамо» примет «Ахмат» во 2-м туре Фонбет Кубка России.  

Также во вторник «Химки» сыграют с «Пари НН»

В среду «Локомотив» примет «Краснодар», «Зенит» сыграет с «Крыльями Советов» на выезде.

В четверг тур завершится матчем «Спартак»«Факел»

Фонбет Кубок России

Путь РПЛ

2-й тур

Пари НН – Химки
Дата проведения
13 сентября, 15.00, «Стадион Нижний Новгород»
Онлайн матча

 

Динамо – Ахмат
Дата проведения
13 сентября, 17.30, «ВТБ Арена»
Онлайн матча

 

Локомотив – Краснодар
Дата проведения
14 сентября, 15.00, «стадион Локомотив»
Онлайн матча

 

Сочи – Торпедо
Дата проведения
14 сентября, 15.00, «Олимпийский стадион Фишт»
Онлайн матча

 

Крылья Советов – Зенит
Дата проведения
14 сентября, 17.30, «Самара-Арена»
Онлайн матча

 

Ростов – Оренбург
Дата проведения
14 сентября, 17.30, «Ростов-Арена»
Онлайн матча

 

ЦСКА – Урал
Дата проведения
14 сентября, 17.30, «ВЭБ Арена»
Онлайн матча

 

Спартак – Факел
Дата проведения
15 сентября, 17.30, «Открытие Банк Арена»
Онлайн матча

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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