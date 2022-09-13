Норманн получил травму в первом матче в стартовом составе «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Матиас Норманн получил травму в матче против «Ахмата».
26-летний норвежец на 25-й минуте игры Фонбет Кубка России прихрамывая покинул поле. Его заменил Даниил Фомин.
6 сентября бело-голубые арендовали Норманна у «Ростова» на год с правом выкупа.
Сегодняшний матч был вторым для Матиаса за «Динамо» и первым в стартовом составе. Его статистика доступна здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Ахмат» (2:1, второй тайм). На нашем сайте можно посмотреть видеотрансляцию.