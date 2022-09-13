Норманн получил травму в первом матче в стартовом составе «Динамо»

Полузащитник получил травму в матче против .

26-летний норвежец на 25-й минуте игры Фонбет Кубка России прихрамывая покинул поле. Его заменил .

6 сентября бело-голубые арендовали Норманна у на год с правом выкупа.

Сегодняшний матч был вторым для Матиаса за «Динамо» и первым в стартовом составе. Его статистика доступна здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Ахмат» (2:1, второй тайм). На нашем сайте можно посмотреть видеотрансляцию.